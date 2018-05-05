Ливни в Анкаре: вода сносит машины и затапливает дома

В Анкаре (Турция) дожди вызвали наводнение, шестеро пострадали.

Сильнее всего пострадал район Мамак, ливень также парализовал движение на нескольких улицах: потоки воды сносили машины. Затопило нижние этажи зданий, сообщил мэр турецкой столицы Мустафа Туна.

По сообщениям метеорологов, ливни продолжатся, передает РИА Новости.