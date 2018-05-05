В киевском клубе провели нацистскую вечеринку

В одном из киевских ночных клубов провели нацистскую вечеринку — гости были с соответствующими татуировками и флагами со свастикой. Возбуждено дело, причастным грозит пять лет.

В настоящее время полиция украинской столицы ищет участников вечеринки, запись которой была выложена в Сеть, передает РИА Новости.