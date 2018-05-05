"Шквал" спустили на воду в Питере

В Петербурге спустили на воду малый ракетный корабль "Шквал". Он стал третьим по счету и вторым серийным в рамках проекта "Каракурт", который разработан специалистами конструкторского бюро "Алмаз". Корабли могут быть оснащены комплексами "Панцирь" с ракетами "Гермес-К", которые наводятся при помощи беспилотников.

"Еще совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль", — сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

По его словам, корабль обладает очень мощной артиллерийской установкой, является носителем крылатых ракет "Калибр", на нем уже смонтирована зенитно-ракетная установка "Панцирь", передает РИА Новости.