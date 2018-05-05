Military Watch: российский "Шторм" может изменить баланс сил сразу в трех регионах

Перспективный авианосец проекта "Шторм" станет первым в мире морским носителем самолетов пятого поколения, что даст ВМФ России стратегическое преимущество над любым другим флотом, а также может изменить баланс сил на море сразу в трех регионах планеты, пишет журнал Military Watch. Речь идет о Средиземноморье, Арктике и Юго-Восточной Азии.

Как отмечает издание, РФ уже значительно увеличила свое присутствие в Средиземном море, и корабль проекта "Шторм" был бы полезен для обеспечения гарантий безопасности Дамаску – важнейшему союзнику Москвы в регионе. Появление там авианосца также могло бы послужить сигналом поддержки стран Персидского залива. Что касается Арктики, корабль проекта "Шторм", в отличие от американских авианосцев, способен действовать при низких температурах, и его появление позволит получить преимущество в данном регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе появление нового авианесущего крейсера также сможет переместить баланс сил на море в пользу России.

Кроме того, как предполагает Military Watch, перспективный авианосец может привлечь потенциальных покупателей, например Индию и Китай. С учетом всех этих факторов создание "Шторма" выглядит вполне целесообразным, отмечает издание.

В настоящее время в составе ВМФ РФ есть лишь один корабль такого класса — "Адмирал Кузнецов". По данным российского Минобороны, новый авианесущий крейсер планируется заложить к 2025 году.