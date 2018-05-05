"Бешикташ" на год отстранен от участия в Кубке Турции

"Бешикташ" наказан техническим поражением со счетом 0:3 за неявку на доигровку ответного матча Кубка Турции с "Фенербахче" и отстранен клуб от участия в турнире на сезон-2018/19. Такое решение приняла Турецкая федерация футбола (TFF). Ранее ответный полуфинальный матч был прерван из-за беспорядков.

Кроме того, TFF обязала "Бешикташ" выплатить их коммерческий доход, заработанный в текущем розыгрыше Кубка Турции, сообщает РИА Новости. Таким образом, в финале турнира сыграют "Фенербахче" и "Акхисар".