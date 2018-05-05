Авакова заподозрили в желании нажиться на защите от "российских лазеров"

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в "применении нового лазерного оружия" против украинских пограничников, чтобы нажиться на продажах "антилазеров". Об этом заявил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Жилин напомнил, что Аваков, только получив должность, навязывал подчиненным бронежилеты, различные СИЗы, причем часто некондиционные. Это многомиллиардный бизнес. По мнению Жилина, теперь украинский министр может попробовать заняться продажами защиты от "российских лазеров".

Лазер используется в ВПК многих стран, отметил эксперт, в частности, в прицельно-навигационных комплексах, передает RT.

Ранее Аваков обвинил Россию в применении "лазерного оружия" против пограничников Украины.