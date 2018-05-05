"Красносельское. 19.3": подробности задержания Навального

Оппозиционера Алексея Навального, одного из организаторов несанкционированной акции в Москве в субботу, 5 мая, привезли в ОВД Красносельского района столицы. Ему вменяется статья19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщил сторонник Навального, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин.

"Красносельское. 19.3", — цитирует слова Яшина РИА Новости.

Алексей Навальный был задержан ранее в субботу на Пушкинской площади. Вместе с ним за организацию несогласованного митинга задержан его соратник Николай Ляскин.

Несанкционированная акция оппозиции проходит в центре города, на Пушкинской площади, несмотря на запрет властей Москвы. По оценке столичной полиции, на нее собрались порядка полутора тысяч человек.

Между тем в центре российской столицы в субботу проходят мероприятия фестиваля "Московская весна A Cappella". Как заверил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, выступления идут нормально, ущерба никакого нет, "все в порядке и спокойно".