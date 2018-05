В Глазго провели марш за независимость Шотландии

В Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии. Организатор шествия, в котором приняли участие около 40 тысяч человек, — объединение All Under One Banner.

Марш мирный, помимо шотландских флагов, активисты принесли флаги Каталонии.

В 2017 году первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости региона перед выходом Великобритании из Евросоюза. Однако досрочные парламентские выборы в Великобритании лишили Шотландскую национальную партию 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин британского парламента. Аналитики связали этот факт с активной агитацией Стерджен за второй референдум. Позднее Стерджен заявила, что сейчас не время проводить референдум о независимости, передает ТАСС.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% голосовавших высказались за союз Эдинбурга с Лондоном.