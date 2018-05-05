Фанаты "Локомотива" и "Зенита" подрались во время матча

В Москве на "РЖД-Арене" продолжается центральный матч 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Локомотивом" и санкт-петербургским "Зенитом". Уже в начале встречи болельщики клубов устроили потасовку на трибунах.

Как сообщает РИА Новости. на трибуне за воротами фанаты стали провоцировать друг друга, после чего в ход пошли предметы, которыми отдельные зрители стали бросать друг в друга. Кроме того, было сломано несколько пластиковых кресел.

Когда между болельщиками, которые находились по разные стороны ограждения, завязалась драка. В дело вмешались сотрудники ОМОНа и погасили потасовки.