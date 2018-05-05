Полсотни крокодилов устроили битву на борту следующего в Лондон самолета

Пять коробок с живыми морскими крокодилами изъяли английские пограничники в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Evening Standard. Полсотни рептилий доставили из Малайзии, а конечной точкой маршрута должна была стать ферма в графстве Кембриджшир, где их планировали разводить для употребления в пищу.

Поводом для задержания живого груза стало нарушение строгих норм Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Дело в том, что в каждом коробе допустимо перевозить максимум четырех крокодилов, тогда как поставщики уместили в пяти упаковках 50 хищников. Итогом такой экономии стала повышенная агрессия — во время перелета в грузовом отсеке началось настоящее крокодиловое сражение, один из участников которого погиб во время схватки.

С 27 апреля, когда пограничники и обнаружили необычный груз, крокодилы живут под присмотром специалистов, но в скором времени их ждет еще один перелет, на родину.