По Амстердаму, Генуе, Женеве и Мельбурну впервые прошел "Бессмертный полк"

В столице Нидерландов Амстердаме в субботу, 5 мая, прошла акция "Бессмертный полк". Около 50 человек с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли от главного вокзала города до центральной площади Дам и исполнили там военные песни, в том числе "Катюшу" и "День Победы". В шествии участвовал люди со всего постсоветского пространства. Акцию было решено организовать 5 мая, потому что 9 мая в Нидерландах рабочий день, пишет ТАСС.

"Бессмертный полк" прошел по улицам Амстердама в первый раз. 5 мая в Нидерландах отмечают освобождение от нацизма.

Шествие "Бессмертного полка" в субботу впервые официально состоялось и в швейцарской Женеве. Почтить память своих предков пришли более 100 человек, передает РИА Новости. Акция была официально согласована с женевскими властями и прошла при поддержке постпредства РФ при местном отделении ООН.

Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии также состоится и 9 мая – она пройдет на аллее славы на кладбище "Хернли" в Базеле.

Кроме того, участники акции "Бессмертный полк" впервые собрались вместе в итальянской Генуе. Шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны прошло по местному кладбищу "Стальено". Затем у памятника Герою Советского Союза и национальному герою Италии Федору Полетаеву, который похоронен на этом кладбище, состоялась торжественная церемония. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине Победы, продолжатся в Генуе 12 мая. Мероприятие будет посвящено всем иностранным участникам Сопротивления.

А в Мельбурне, втором по величине городе Австралии, в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 200 человек. Люди собрались в центре города, прошли колонной по набережной реки Ярры и затем провели пикник в Бэтмэн-парке.

Акция "Бессмертный полк" проводится в Австралии уже несколько лет, но в Мельбурне она прошла впервые. В других городах страны, в том числе в Сиднее и Брисбене, акция состоится в ближайшие дни.

Ранее шествие "Бессмертного полка" прошло в Японии Израиле, Словении, Кувейте и Вьетнаме.