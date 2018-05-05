"Локомотив" стал чемпионом России по футболу

Московский "Локомотив" стал победителем чемпионата России по футболу сезона-2017/18. Железнодорожники гарантировали себе первое место в турнирной таблице и золотые медали после победы над санкт-петербургским "Зенитом" в матче 29-го тура. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Единственный гол, который в итоге стал победным и "золотым", на 87-й минуте забил португальский нападающий хозяев Эдер. Встреча прошла в упорной борьбе с минимумом опасных моментов. "Локомотив" за весь матч нанес пять ударов, все из которых пришлись в створ ворот Юрия Лодыгина. "Сине-бело-голубые" ответили на это семь ударами (два в створ). Мячем больше владел "Зенит" – 55% против 45%.

"Локомотив" удерживал лидерство в чемпионате этого сезона с 14-го тура. После него железнодорожники потерпели только два поражения в чемпионате — от пермского "Амкара" (1:2) и "Краснодара" (0:2). После 29 туров "Локомотив" набрал 60 очков и оторвался от московского "Спартака" на семь баллов. За два оставшихся матча "красно-белые" максимально могут набрать лишь шесть очков и не смогут дотянуться до первой строчки. Благодаря досрочной победе в чемпионате России "Локомотив" завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Локомотив" стал чемпионом страны в третий раз в своей истории. Ранее железнодорожники добивались успеха в 2002 году, обыграв московский ЦСКА в "золотом" матче со счетом 1:0. В 2004 году "Локомотиву" удалось повторить успех. Примечательно, что все три победы в национальном первенстве команда одерживала под руководством Юрия Семина.