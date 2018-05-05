Парижане закидали полицейских бутылками и получили газовый ответ

Порядка 40 тысяч человек (по оценкам полиции, 160 – по данным организаторов) прошли в Париже с маршем протеста против президента Франции Эмманюэля Макрона. Протест был приурочен к первой годовщине его прихода к власти.

Само шествие прошло спокойно и без происшествий, однако на площади Бастилии радикально настроенная молодежь начала бросаться на журналистов. В передвижные телестудии полетели бутылки.

Полиция задержала одного из хулиганов, протестующие стали требовать его освободить. В полицейских кидали камни и бутылки, так что правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Противостояние продолжается, ни одна из сторон активных действий не предпринимает, передает РИА Новости.