Пашинян еще не стал премьером, но уже назвал условие своей отставки

Лидер оппозиционного движения, кандидат в премьеры Армении Никол Пашинян заявил, что уйдет с этого поста, когда будут созданы условия для проведения демократических выборов в стране.

"Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку" — цитирует РИА Новости слова Пашиняна, сказанные им журналистам в субботу.

Кроме того, оппозиционный политик рассматривает несколько сценариев проведения досрочных парламентских выборов. "Все будет зависеть от конкретной политической обстановки", — сказал Пашинян. Он отметил также, что для организации легитимных выборов необходимо поменять избирательный кодекс.

Что касается состава будущего правительства Армении, Пашинян указал, что существует несколько вариантов, но пообещал сделать все, чтобы сформировать "правительство согласия".

В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя несколько дней было объявлено о начале "бархатной революции". На фоне продолжающихся протестов 23 апреля Саргсян подал в отставку. Кандидатом в премьеры был выдвинут Пашинян, однако на заседании парламента 1 мая он не был избран – оппозиционер набрал 45 голосов при необходимых 53. Второй тур выборов премьер-министра Армении состоится 8 мая.