Главным режиссером РАМТа будет Егор Перегудов

С нового сезона в Российском Молодежном театре появится должность главного режиссера, ее займет Егор Перегудов. Об этом труппе сообщил худрук РАМТа Алексей Бородин. По его словам, Перегудов не только обладает талантом, но еще и близок местным артистам по духу.

Как отмечает РИА Новости, режиссер уже ставил спектакли в этом театре – "Под давлением 1-3" и "Скупой". Сам он заявил, что не ожидал такого предложения.

Егор Перегудов закончил ИнЯз им. Мориса Тореза и режиссерский факультет ГИТИСа. С 2011-го по 2018-й работал в "Современнике".