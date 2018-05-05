В Москве задержали Навального, Ляскина и еще человек триста

Около 300 человек задержаны в субботу, 5 мая, за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Все задержанные доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

В числе задержанных – оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин. Им вменяется организация несогласованного митинга в столице, добавили в пресс-службе. Между тем сторонник Навального, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин ранее сообщил, что Навальному вменяется статья19.3 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В несогласованной акции в центре Москвы, по данным полиции, принимали участие до полутора тысяч человек.

Оценивая действия полиции по пресечению несанкционированной акции оппозиции, глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал их профессиональными и соответствующими закону. "Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно", — приводит слова Черникова "Интерфакс".

Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пообщавшийся с участниками акции на Тверской, высказал мнение о том, что лозунги и требования молодых людей по-человечески понятны и звучат в разных странах мира. "Но, к сожалению, часто их банально используют, а любые перевороты, особенно в нашей стране, приводят только к негативным последствиям", — цитирует слова Жириновского РИА Новости.

По его мнению, вместо новой, лучшей власти и жизни люди получают очередного диктатора или крах экономики и падение уровня жизни, а выгоду приобретают только теневые актеры, которым нужно было расчистить себе место на верхушке. "Но и власть должна учесть голос митингующей молодежи. Я много раз предлагал: дайте им Колонный зал под дискуссионную площадку, и пусть целый день оттуда прямой эфир показывает все их споры", — указал Жириновский.