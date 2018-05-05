Юрий Семин: мы очень долго этого ждали

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин поделился эмоциями после домашней победы над санкт-петербургским "Зенитом", которая гарантировала железнодорожникам первое место в чемпионате России по итогам сезона. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

"Мы очень долго этого ждали, — сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — Шла концовка, игроки и все остальные – молодцы".

Ранее команда также под руководством Семина становилась чемпионом России в 2002 и 2004 годах. "Сегодня все по-другому, эта команда, которая выиграла чемпионат, тоже другая", — добавил наставник железнодорожников.

Примечательно, что за день до чемпионского матча "Локомотив" подписал новый контракт с Семиным сроком на два года.