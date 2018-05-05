Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды

Украинские волонтеры установили на границе с Крымом 20 необычных билбордов, которые косвенно призывают к захвату полуострова. Написавший об этом в своем Facebook киевский блогер Антон Ходза выступил с призывом: "Не забываем свою историю. Может, кто забыл, может, кто не знал".

Как пояснил блогер, плакаты посвящены 100-летию "освободительного похода" на Крым. Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась свергнуть советскую власть и взять Симферополь. Однако операция не увенчалась успехом.

"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", — написано, тем не менее, на билбордах.