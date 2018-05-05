Джиро д'Италия. Три гонщика Katusha-Alpecin в десятке лучших

В Израиле состоялся второй вынесенный этап веломногодневки "Джиро д’Италия" – первого в сезоне Гранд-тура. Гонщики преодолели маршрут Хайфа – Тель-Авив с подъемом четвертой категории. Победу одержал Элиа Вивиани.

Второй этап в принципе был равнинным, так что больших отрывов не ожидалось и не случилось. Итальянец Вивиани выступающий за команду Quick-Step Floors преодолел 167 км со временем 3 часа 51 мин. 20 сек. Вторым был Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina-Selle Italia), третьим – Сэм Беннетт (Ирландия, BORA – Hansgrohe).

Лучший из российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin Вячеслав Кузнецов приехал на финиш 14-м. В Топ-25 на этапе попали его партнеры по "конюшне" британец Алекс Даусетт (16-е место) и португалец Жозе Гонсалвеш (23-е).

Гонсалвеш сохранил 4-е место в общем зачете, Даусетт – пятый, немец из Katusha-Alpecin Тони Мартин на 9-м месте. Интересно, что равнина, тем не менее, сменила лидера в общем зачете: прошлогодний победитель голландец Том Дюмулен (Sunweb) уступил розовую майку австралийцу Роану Деннису (BMC), но проигрывает всего 1 секунду.