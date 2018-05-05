Виталий Мутко: "Локомотив" в этом сезоне заслужил чемпионство

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал заслуженным чемпионство московского "Локомотива" в сезоне-2017/18. Железнодорожники в матче 29-го тура чемпионата России на своем поле победили санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе золотые медали.

"Могу только от всей души поздравить "Локомотив", — сказал Мутко, которого цитирует ТАСС. — Считаю, что "Локомотив" в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу".