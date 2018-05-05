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5 мая 201819:45

Манчини про возможную отставку: нужно дождаться конца чемпионата

fc-zenit.ru

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини ушел от ответа на вопрос о возможной отставке со своего поста. По словам итальянского специалиста, сначала нужно дождаться окончания чемпионата России.

"Вопрос не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата", – сказал Манчини, которого цитирует пресс-служба "сине-бело-голубых". Ранее сообщалось, что Манчини покинет "Зенит" в конце сезона и возглавит сборную Италии по футболу.

В матче 29-го тура "Зенит" на выезде уступил "Локомотиву" со счетом 0:1. Эта победа позволила железнодорожникам досрочно выиграть чемпионат России. Манчини поздравил соперника с этим достижением и назвал победу заслуженной.

"Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол, – отметил Манчини. – "Локомотив" в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счет этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом".

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