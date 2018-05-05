Россия призвала не дать превратить Афганистан в игиловский плацдарм

Первое совещание руководителей разведывательных служб государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) состоялось в минувшую пятницу, 4 мая, в Пекине. В нем принял участие директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова, участники совещания дали "свои оценки угроз и вызовов на пространстве ШОС". Речь также шла об активизации взаимодействия спецслужб в вопросах борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности Совета глав государств ШОС в китайском городе Циндао.

Выступивший на совещании директор СВР России возложил ответственность за усиливающуюся дестабилизацию регионов Ближнего и Среднего Востока на ряд западных стран, осудил использование методов давления и провокаций в межгосударственных отношениях. Кроме того, Нарышкин призвал объединить усилия, чтобы не допустить превращения севера Афганистана в плацдарм для ИГИЛ (запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Глава СВР провел также ряд двусторонних встреч с руководителями разведывательных служб стран ШОС.