Задержаны десять процентов участников незаконной акции в Питере

В Санкт-Петербурге на несанкционированной акции задержали около 200 сторонников Алексея Навального. Всего на акции собралось около 2 тысяч человек, из-за шествия по Невскому проспекту была перекрыта проезжая часть от канала Грибоедова до набережной Фонтанки.

Полиция не вмешивалась, однако около станции метро "Маяковская" начались столкновения с полицией. Колонну правоохранители на улицу Марата, и активисты начали рассеиваться, передает "Интерфакс".