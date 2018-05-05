У ликвидированного в Нижнем бандита был автомат

В Нижнем Новгороде спецназ ФСБ сегодня ликвидировал бандита, который с автоматом напал на полицейских, передает канал "Россия 24". Так он отреагировал на просьбу предъявить документы. После чего скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

Всех жильцов дома эвакуировали.

На предложение сложить оружие преступник открыл огонь и ранил троих полицейских. В ходе перестрелки он был ликвидирован.

Его личность устанавливается. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.