"Локомотив" - чемпион, Семин - герой

Впервые за 14 лет "Локомотив" стал чемпионом России по футболу. Досрочно. Московский клуб дома одолел питерский "Зенит" со счетом 1:0, гол забил португалец Эдер.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поздравил команду с "заслуженной и закономерной" победой и назвал тренера "Локомотива" Юрия Семина героем, который смог сплотить своих подопечных.

Прокомментировал событие и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. По его мнению, игроки "Локомотива" показали себя настоящими бойцами, добившись успеха в нелегкой борьбе, передает ТАСС.

В свою очередь, глава совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что москвичи обыграли очень сильного соперника и показали, "что у команды есть стержень и сила духа". "Это заслуга в том числе главного тренера и президента, что удалось создать такой коллектив", — добавил он, тоже похвалив Семина за сплоченность команды.

Сам наставник "Локо" заверил, что команда из Москвы выступит в сильнейшем составе в матче последнего тура РФПЛ с тульским "Арсеналом". Кроме того, он рассказал о стойкости защитника Ведрана Чорлуки, который играл, несмотря на микротравму и возможное ее усугубление. "Будем надеяться, что он поправится к чемпионату мира. Вот это показательный момент о нашей команде", — сообщил Семин.

Принесший железнодорожникам победу Эдер заявил, что "это просто фантастика". "Я в шоке, — поделился футболится своей радостью. – Я очень счастлив". Семин считает, что Эдер заслужил право на продление контракта, теперь дело за переговорами с руководством клуба.

Тем временем, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что "Локомотив" провел ровный сезон, чего не смогли сделать его соперники. Он также подчеркнул, что раз команда смогла стать чемпионом, значит, все было сделано правильно – и в игре, и в менеджменте.