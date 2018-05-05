Курбаналиев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Россиянин Магомед Курбаналиев в весовой категории до 70 кг завоевал золотые медали чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Каспийске. В финальном поединке он сумел победить Магомедмудара Гаджиева, представляющего Польшу.

Бронзовые медали оказались у грузина Зураби Якобишвили и азербайджанца Муртузали Муслимова, сообщает РИА Новости.

Напомним, что чемпионат Европы по борьбе завершится 6 мая.