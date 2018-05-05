Новости Происшествия

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5 мая 201820:30

12 детей пострадали от удара молнии в Турции

12 турецких детей пострадали и были госпитализированы после удара молнии в провинции Ширнак. Разряд попал в дерево, под которым школьники устроили пикник, уточняет РИА Новости.

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