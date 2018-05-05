На День Победы Нетаньяху прилетит в Москву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля, проинформировала в субботу, 5 мая, пресс-служба Кремля.

По сведениям РИА Новости, канцелярия израильского премьера сообщила со своей стороны, что в ходе предстоящих переговоров лидеры обсудят развитие ситуации в регионе. Встреча Путина и Нетаньяху станет продолжением телефонного разговора, который они провели в понедельник, 30 апреля, добавили там.

Как сообщил ранее высокопоставленный источник в Иерусалиме, президент России и израильский премьер обсудили в телефонном разговоре обнародованные Израилем материалы о секретном атомном проекте Ирана. Нетаньяху предложил Путину прислать рабочую группу для детального ознакомления с материалами.