США отменили беспошлинный ввоз украинских товаров

155 украинских товаров попали под американские ограничения: США отменили беспошлинный ввоз для ряда продуктов пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, а также электроприборов.

Согласно информации Минэкономразвития Украины, действие Генерализированной системы преференций теперь распространяется на 3345 товаров (ранее – 3500).

Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

Минэкономразвития работает над решением проблемы, передает ТАСС. В то же время снятие ограничений во многом зависит от принятия Верховной радой проекта закона "Об организации коллективного управления".