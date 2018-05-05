МВД отметило малочисленность оппозиционных акций

Акции оппозиции, прошедшие в субботу, 5 мая, в ряде российских городов, собрали незначительное количество участников, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Так, по его данным, в Петропавловске-Камчатском в акции участвовали три человека, в Курске — 15, в Орле — 30, а в Петрозаводске — 40 человек. Такие же акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Удэ, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек. В Иркутске на акцию оппозиции пришли 200 человек, а в Новосибирске — около 400. В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге приняли участие около 3500 человек.

В пресс-центре МВД РФ заверили, что полиция не допустила серьезных нарушений общественного порядка на акциях оппозиции. Там добавили, что не все акции были согласованы с местными органами власти.

Между тем, организаторы оппозиционных акций заявили, что, по данным на вечер субботы, известно о задержании более 1500 человек в 23 городах страны.