"Спартак" победил "Ростов", сохранив второе место в чемпионате

В Москве матчем между "Спартаком" и "Ростовом" продолжился 29-й тур чемпионата РФПЛ по футболу. Долгое время вратарь гостей Илья Абаев был главным героем встречи, раз за разом спасая партнеров по команде от неминуемого гола. И все же "красно-белые" сумели добиться своего, победив со счетом 2:0.

"Красно-белые" перед игрой сложили с себя звание действующего чемпиона России, после того как "Локомотив" одержал победу над "Зенитом". Тем не менее москвичи продолжают бороться за второе место, дающее право прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

В первом тайме хозяева поля владели территориальным преимуществом, однако извлечь из этого выгоды не смогли. Гости опасно контратаковали, но размочить счет также не сумели.

После перерыва "красно-белые" усилили натиск на ворота Ильи Абаева. Спартаковцы создали немало голевых моментов, но вратарь "Ростова" в этот день поймал кураж. Несколько раз он спас свою команду от неминуемого гола. И все же хозяева поля дожали команду Валерия Карпина. На 79-й минуте встречи Лоренсо Мельгарехо открыл счет, а затем Квинси Промес увеличил преимущество хозяев поля. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

"Спартак" сохранил второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков после 29 матчей. "Ростов" остался на 12-й строчке с 34 баллами.

В следующем туре команда Массимо Карреры сыграет с московским "Динамо", а "Ростов" встретится с екатеринбургским "Уралом".