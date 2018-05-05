Боярский выбрал "Тосно", а не "Зенит"

В сети активно обсуждают поступок актера Михаила Боярского. Один из самых преданных болельщиков "Зенита" сегодня сменил шарф сине-бело-голубых на цвета клуба "Тосно", передает канал "Россия 24".

"Мужик сказал, мужик сделал"💪

Спасибо, Михаил Сергеевич, что были с нами, а также за теплые слова поддержки команды в финале Кубка России 👏 pic.twitter.com/gSTtjMboW5 — ФК ТОСНО (@fctosno) 5 мая 2018 г.

После ничьей с ЦСКА Боярский заявил, что лучше будет болеть за тосненцев, и

они позвали его на матч с "Динамо".

Правда, порадовать игрой не смогли.