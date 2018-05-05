Авиагруппировка МЧС пока остается в Амурской области

В Амурской области продолжают бороться с лесными пожарами, передает канал "Россия 24". Огнем охвачено около 50 тысяч гектаров тайги.

Вся авиагруппировка МЧС, включая самолет-амфибию Бе-200, остается в регионе и будет работать столько, сколько потребуется спасателям.

По данным ведомства, ситуацию с пожарами в Амурской области удалось стабилизировать.