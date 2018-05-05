Ярошенко заперли в карцере для его же блага

Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий срок в тюрьме в США, нашелся в карцере, передает канал "Россия 24".

Местонахождение летчика, осужденного по ложному обвинению, было неизвестно в течение последних пяти суток. Константина перевели из камеры, и связаться с ним не могли ни сотрудники генконсульства России, ни его жена. Родственники предполагали, что Ярошенко отправили в тюремную больницу: в последнее время он жаловался на здоровье.

Ярошенко вышел на связь с женой и сообщил, что ближайший месяц проведет в карцере. Сотрудникам генконсульства удалось его посетить.

Как сообщил адвокат, дипломаты выяснили, что на него напали в камере. Администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности.