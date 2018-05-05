В Персидском заливе затонул кувейтский военный корабль

В Персидском заливе затонул корабль Военно-морских сил Кувейта, команде удалось спастись. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию генерального штаба кувейтской армии, инцидент случился вечером в пятницу, 4 мая. Причины случившего выясняются.