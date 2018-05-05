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5 мая 201822:12

В Персидском заливе затонул кувейтский военный корабль

Global Look Press

В Персидском заливе затонул корабль Военно-морских сил Кувейта, команде удалось спастись. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию генерального штаба кувейтской армии, инцидент случился вечером в пятницу, 4 мая. Причины случившего выясняются.

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