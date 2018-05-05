Борец Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата Европы в Каспийске

Россиянин Ахмед Гаджимагомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг. Напомним, что турнир проходит в Каспийске. В финальной схватке он оказался сильнее немца Мартина Обста со счетом 6:3.

Бронзовые награды чемпионата Европы в этой категории достались Джабраилу Гасанову из Азербайджана и Михалю Надю из Венгрии.

Ранее на турнире золотую медаль в категории до 70 кг завоевал еще один россиянин Магомед Курбаналиев.