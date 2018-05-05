Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару

Задержанным в Крыму пятерым украинским рыбакам, которых подозревают в браконьерстве, не стоит рассчитывать на защиту со стороны Украины, считает депутат Госдумы РФ, бывший прокурор региона Наталья Поклонская.

"В своих комментариях украинский МИД сразу же, как стеклотару, сдал своих же граждан – рыбаков", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Поклонской, из комментариев украинского МИД следует, что рыбаки разрешения на вылов рыбы у российского берега не имели, значит, сами виноваты. В этой связи депутат предложила украинским рыбакам задуматься: есть ли смысл возвращаться и рассчитывать на защиту со стороны такого государства?

Парламентарий также прокомментировала обвинения МИД Украины в адрес России в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права. "Пусть эти господа расскажут о конвенциях и декларациях своим же гражданам — жителям Донецка, Луганска и Одессы, которых они методически уничтожают сегодня огнем, снарядами, пулями и минами", — подчеркнула Поклонская.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с пятью членами экипажа на борту было задержано в Черном море у побережья Крыма в пятницу, 4 мая. Рыбаков подозревают в незаконном рыбном промысле. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что у судна не было разрешения находиться вблизи Крыма.