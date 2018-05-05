5 мая 201821:50
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве
О грозе и усилении ветра с порывами до 13-18 метров в секунду предупреждает москвичей и гостей столицы Управление МЧС РФ по Москве.
Водителям рекомендуется припарковаться: грозы ухудшают видимость на дорогах, увеличивается вероятность аварий.
Пешеходам стоит обходить рекламные конструкции, нельзя также укрываться под деревьями, передает РИА Новости.
Кроме того, МЧС не рекомендует находиться около водоемов, сообщает "Интерфакс".
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