Касаткина прошла во второй круг теннисного турнира в Мадриде

Теннисистка Дарья Касаткина в стартовой встрече турнира в Мадриде сумела победить китаянку Цян Вян в двух сетах – 7:5, 7:6 (8:6). Соперницы провели на корте 1 час 57 минут. В следующем раунде россиянка сразится с победителем матча между румынкой Сораной Кырстей и Катериной Синяковой из Чехии.

Еще одна теннисистка из России Наталья Вихлянцева обыграла польскую спортсменку Магду Линетте и пробилась в основную сетку турнира в Мадриде. В первом раунде она сыграет с Кристиной Плишковой из Чехии.

Призовой фонд теннисного турнира в Испании превышает 6 миллионов евро.