Авария в Курской области: семеро пострадали

Три машины столкнулись в Курской области. В результате аварии пострадали шестеро взрослых и ребенок.

У у населенного пункта Щетинка белая Mazda выехала через двойную сплошную на встречную полосу, уходя от нее, Renault Logan столкнулся с попутными Audi и "Газелью". Mazda с места аварии скрылась, в "Газели" никто не пострадал.

Водитель и пассажир Renault находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое. Ребенка отвезли в больницу для осмотра.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.