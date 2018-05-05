Байцаев стал первым на чемпионате Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Владислав Байцаев в весовой категории до 97 кг завоевал золото на проходящем в Каспийске чемпионате Европы. В финале россиянин уверенно разобрался с Александром Гуштыном из Белоруссии, победив соперника со счетом 7:0.

Золотая медаль европейского первенства стала для Байцаева первой в карьере. Бронзовые награды завоевали азербайджанец Нурмагомед Гаджиев и Элизбар Одикадзе из Грузии.

Таким образом, в предпоследний день турнира сборная России завоевала три золотые награды. В общем зачете россияне уверенно лидируют. В активе команды девять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. Борцы из Азербайджана занимают второе место (4, 3, 8). Турецкая сборная расположилась на третьей строчке (3, 0, 5). Напомним, что чемпионат Европы завершится 6 мая.