Сирийские боевики продолжают сдавать оружие

Из сирийского лагеря беженцев Ярмук вывезено 613 боевиков и членов их семей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Все они (в сопровождении машин службы безопасности и скорых) доставлены на север Алеппо.

Под контролем центра в зоне деэскалации "Хомс" боевики продолжают сдавать оружие сирийским силовикам. 10 единиц военной техники, 64 единицы вооружения и боеприпасы к ним сданы за истекшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 2015 боевиков и членов их семей.