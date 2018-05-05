Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг

Знаменитый в прошлом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон 5 мая был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в связи с кровоизлиянием в мозг. Операция прошла успешно, однако 76-летней легенде английского футбола предстоит долгое восстановление.

"Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему требуется период интенсивного ухода для улучшения его состояния", — цитирует заявление английского клуба "Манчестер Юнайтед" ТАСС.

Напомним, что Алекс Фергюсон возглавлял "Красных дьяволов" с 1986 по 2013 год. За это время шотландский специалист выиграл 38 трофеев. 13 раз клуб под его руководством становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.