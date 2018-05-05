"Спартак" досрочно стал призером чемпионата России по футболу

Футболисты московского "Спартака", обыграв в рамках 29-го тура чемпионата РФПЛ "Ростов" со счетом 2:0, обеспечили себе место в тройке. Даже если в заключительном туре "красно-белые" проиграют столичному "Динамо", они уже не опустятся ниже третьего места.

В настоящий момент команда Массимо Карерры располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков после 29 игр. У занимающего третье место "Краснодара" на счету 53 балла. Однако по личным встречам краснодарский клуб уступает "Спартаку". Таким образом, даже набрав одинаковое количество очков, команда Мурада Мусаева будет ниже москвичей.

Обойти "красно-белых" могут лишь столичные армейцы, у которых сейчас 52 очка после 28 матчей. Занимающий пятое место "Зенит" (50 баллов, 29 игр) уже ни при каких раскладах не сможет догнать спартаковцев.

Напомним, что заключительный тур чемпионата России по футболу состоится 13 мая.