Взрыв в секторе Газа унес жизни пяти палестинцев

В результате взрыва, прогремевшего в блокированном секторе Газа, погибли пять палестинцев, еще три человека получили ранения. Тела погибших доставлены в госпиталь в центральной части анклава.

Данных о причинах взрыва не поступало, известно лишь, что он прогремел в одном из домов в населенном пункте Эз-Зувейда, передает ТАСС. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — "Бригады Иззэддина аль-Кассама" — обвинило в подготовке и проведении взрыва в Эз-Зувейде Израиль. По данным группировки, все погибшие являлись сторонниками "Бригад", преуспевшими в деятельности по обеспечению безопасности и сбору разведывательных данных.