Пожар в Ноябрьске удалось локализовать

По информации МЧС, крупный пожар, вспыхнувший в городе Ноябрьске в торговом центре "Семья", локализован. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в субботу, 5 мая, в 23:00 (21:00 по Москве). Площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. В момент возгорания посетителей в торговом центре не было, а находившийся в здании сторож успел эвакуироваться, напоминает ТАСС.

На месте происшествия работает 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, передает РИА Новости.