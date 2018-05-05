По Нью-Йорку идет "Бессмертный полк"

Президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан сообщил, что в этом году акция "Бессмертный полк" в Нью-Йорке стала самой массовой с 2015 года, когда шествие впервые прошло по Манхэттену – в ней приняли участие уже около 2 тысяч человек.

По мере движения колонны к мероприятию, приуроченному ко Дню Победы, будут присоединяться новые участники, а на последнем этапе, возле Бэттери-парка, куда направляются участники акции, к ним присоединятся советские и американские ветераны, передает ТАСС.

"Бессмертный полк" начал движение от одной из пристаней на берегу Гудзона и пройдет вдоль западного берега Манхэттена около полутора километров. В шествии вместе с выходцами из почти всех бывших советских республик принимают участие и несколько десятков американцев, которые также несут в руках портреты родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны. Во время движения колонны самолет с 30-метровой Георгиевской лентой сделал несколько кругов над Манхэттеном, а позже облетел весь Нью-Йорк.

Завершится марш напротив статуи Свободы — на территории Бэттери-парк у мемориала павшим в годы Второй мировой войны. В субботу, 5 мая, акция "Бессмертный полк" проходит и других американских городах, в том числе, в Вашингтоне, Бостоне, Денвере и Финиксе, а в воскресенье к ним присоединятся еще почти 20 городов. Предполагается, что всего на территории Соединенных Штатов в приуроченном ко Дню Победы мероприятии примут участие более 6 тысяч человек, и оно станет самой массовой подобной акцией за рубежом.