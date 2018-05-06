Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 мая 201800:02

Чемпионат мира. Сборная Чехии одолела словаков в овертайме

new-iihf.com

На чемпионате мира по хоккею в Дании состоялась встреча группы "А" между сборными Чехии и Словакии. Чешские хоккеисты сумели спастись за 10 секунд до окончания третьего периода, переведя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке Дмитрий Яшкин принес чехам победу со счетом 3:2.

Словаки вышли вперед в первом периоде. Михал Криштов стал автором первой шайбы в этой встрече. Доминик Кубалик сравнял счет в самом начале второй двадцатиминутки, однако Андрей Секера вновь вывел сборную Словакии вперед.

Чешские хоккеисты сумели отыграться за 10 секунд до окончания третьего периода, когда поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Мартин Нечас пробил в ближнем бою словацкого вратаря. А в овертайме Дмитрий Яшкин принес сборной Чехии победу – 3:2.

В группе "В" сборная США встречалась с датчанами. Американцы не оставили шансов хозяевам турнира, победив со счетом 4:0. У победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Бутчер, Крис Крайдер, Кэм Эткинсон и Ник Дженсен.

Сейчас

00:32

Десятки столичных улиц перекроют на время репетиции Парада Победы

22:51

В Ноябрьске горит торговый центр

22:01

Авария в Курской области: семеро пострадали

20:44

США отменили беспошлинный ввоз украинских товаров

20:37

В центре Москвы сбили полицейских мотоциклистов

20:26

12 детей пострадали от удара молнии в Турции

20:20

Глава Anna News Марат Мусин умер от тромбофлебита

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

У ликвидированного в Нижнем бандита был автомат

У ликвидированного в Нижнем бандита был автомат

4 часа назад
Глава Anna News Марат Мусин умер от тромбофлебита

Глава Anna News Марат Мусин умер от тромбофлебита

4 часа назад
По Нью-Йорку идет "Бессмертный полк"

По Нью-Йорку идет "Бессмертный полк"

1 час назад
Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару

Поклонская: МИД Украины сдал своих рыбаков, как стеклотару

3 часа назад
"Спартак" досрочно стал призером чемпионата России по футболу

"Спартак" досрочно стал призером чемпионата России по футболу

1 час назад
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве

3 часа назад
США отменили беспошлинный ввоз украинских товаров

США отменили беспошлинный ввоз украинских товаров

4 часа назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
"Локомотив" - чемпион, Семин - герой

"Локомотив" - чемпион, Семин - герой

4 часа назад
Новые "игрушки" российских военных способны выполнить самые сложные задачи

Новые "игрушки" российских военных способны выполнить самые сложные задачи

6 часов назад
Россию охраняют 10 МиГов с "Кинжалами"

Россию охраняют 10 МиГов с "Кинжалами"

9 часов назад
Ярошенко заперли в карцере для его же блага

Ярошенко заперли в карцере для его же блага

3 часа назад
Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды

Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды

5 часов назад
МВД отметило малочисленность оппозиционных акций

МВД отметило малочисленность оппозиционных акций

3 часа назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

04.05.2018 10:02
На День Победы Нетаньяху прилетит в Москву

На День Победы Нетаньяху прилетит в Москву

4 часа назад
Авиагруппировка МЧС пока остается в Амурской области

Авиагруппировка МЧС пока остается в Амурской области

3 часа назад
Борец Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата Европы в Каспийске

Борец Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата Европы в Каспийске

3 часа назад
Боярский выбрал "Тосно", а не "Зенит"

Боярский выбрал "Тосно", а не "Зенит"

3 часа назад
"Копай, пока есть силы": как ищут павших красноармейцев

"Копай, пока есть силы": как ищут павших красноармейцев

4 часа назад
12 детей пострадали от удара молнии в Турции

12 детей пострадали от удара молнии в Турции

4 часа назад
Россия призвала не дать превратить Афганистан в игиловский плацдарм

Россия призвала не дать превратить Афганистан в игиловский плацдарм

4 часа назад
В РПЦ выступили против запрета западных лекарств

В РПЦ выступили против запрета западных лекарств

5 часов назад
Пока Аваков рассуждал об аплодисментах, арестовали акции и недвижимость его сына

Пока Аваков рассуждал об аплодисментах, арестовали акции и недвижимость его сына

5 часов назад
Главным режиссером РАМТа будет Егор Перегудов

Главным режиссером РАМТа будет Егор Перегудов

6 часов назад
Пашинян еще не стал премьером, но уже назвал условие своей отставки

Пашинян еще не стал премьером, но уже назвал условие своей отставки

6 часов назад
Парижане закидали полицейских бутылками и получили газовый ответ

Парижане закидали полицейских бутылками и получили газовый ответ

6 часов назад
По Амстердаму, Генуе, Женеве и Мельбурну впервые прошел "Бессмертный полк"

По Амстердаму, Генуе, Женеве и Мельбурну впервые прошел "Бессмертный полк"

6 часов назад
В Глазго провели марш за независимость Шотландии

В Глазго провели марш за независимость Шотландии

6 часов назад
Полсотни крокодилов устроили битву на борту следующего в Лондон самолета

Полсотни крокодилов устроили битву на борту следующего в Лондон самолета

7 часов назад
Рекламный щит едва не раздавил женщину с ребенком в Челябинске. Видео

Рекламный щит едва не раздавил женщину с ребенком в Челябинске. Видео

7 часов назад
Military Watch: российский "Шторм" может изменить баланс сил сразу в трех регионах

Military Watch: российский "Шторм" может изменить баланс сил сразу в трех регионах

7 часов назад
В киевском клубе провели нацистскую вечеринку

В киевском клубе провели нацистскую вечеринку

7 часов назад
Киев использует в Донбассе запрещенные "Фантомы"

Киев использует в Донбассе запрещенные "Фантомы"

8 часов назад
Ливни в Анкаре: вода сносит машины и затапливает дома

Ливни в Анкаре: вода сносит машины и затапливает дома

8 часов назад
Грибаускайте все же пригласили на инаугурацию Путина

Грибаускайте все же пригласили на инаугурацию Путина

8 часов назад
Как открыть небольшой магазин

Как открыть небольшой магазин

9 часов назад
Секреты Кремля: необыкновенная энергетика и красота со смыслом

Секреты Кремля: необыкновенная энергетика и красота со смыслом

9 часов назад
Американцы потеряли оружейный плутоний-239

Американцы потеряли оружейный плутоний-239

10 часов назад
НАСА запустило аппарат, который расскажет про внутреннее строение Марса

НАСА запустило аппарат, который расскажет про внутреннее строение Марса

10 часов назад
Иванов анонсировал сбор на одноразовую посуду

Иванов анонсировал сбор на одноразовую посуду

10 часов назад
Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе

Призрак коммунизма гремит цепями и бродит по Европе

11 часов назад
Фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское

Фигуристка Медведева может сменить спортивное гражданство на армянское

13 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Можно ли детям смотреть "Войну бесконечности"

Можно ли детям смотреть "Войну бесконечности"

13 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

22 часа назад
254
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20