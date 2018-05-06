Чемпионат мира. Сборная Чехии одолела словаков в овертайме

На чемпионате мира по хоккею в Дании состоялась встреча группы "А" между сборными Чехии и Словакии. Чешские хоккеисты сумели спастись за 10 секунд до окончания третьего периода, переведя игру в овертайм. А в дополнительной пятиминутке Дмитрий Яшкин принес чехам победу со счетом 3:2.

Словаки вышли вперед в первом периоде. Михал Криштов стал автором первой шайбы в этой встрече. Доминик Кубалик сравнял счет в самом начале второй двадцатиминутки, однако Андрей Секера вновь вывел сборную Словакии вперед.

Чешские хоккеисты сумели отыграться за 10 секунд до окончания третьего периода, когда поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Мартин Нечас пробил в ближнем бою словацкого вратаря. А в овертайме Дмитрий Яшкин принес сборной Чехии победу – 3:2.

В группе "В" сборная США встречалась с датчанами. Американцы не оставили шансов хозяевам турнира, победив со счетом 4:0. У победителей заброшенными шайбами отметились Уилл Бутчер, Крис Крайдер, Кэм Эткинсон и Ник Дженсен.