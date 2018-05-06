В Европе идут акции памяти Победы

В Ле Бурже российские и французские ветераны почтили память летчиков легендарного авиаполка "Нормандия-Неман". Он был сформирован в 1942-м году и вошел в состав Красной Армии по решению Шарля де Голля. Французские летчики участвовали в Курской битве, Белорусской операции, разгроме фашистов в Восточной Пруссии. 42 пилота – погибли, напоминает телеканал "Россия 24".

А в Вене, в рамках международного марафона "Песни Победы", выступил хор Турецкого. Концерт прошел на площади Карлплац — собралось более тысячи зрителей. Для них прозвучали известные песни военных лет. Впереди — концерты в Берлине и Минске. А 9 мая артисты выступят в Москве — на площади у Белорусского вокзала.