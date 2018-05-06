Десятки столичных улиц перекроют на время репетиции Парада Победы

В воскресенье, 6 мая, в связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади десятки московских улиц Москвы будут закрыты для движения транспорта.

Так, с 6:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная, с 6:30 перекроют Садовое кольцо между Смоленской площадью и Садовой-Триумфальной улицей, улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинная улица, Никитский и Тверской бульвары, улица Серафимовича, Большой Каменный и Большой Москворецкие мосты, улицы Моховая, Охотный ряд, Мясницкая, Театральный и Лубянский проезды, Старая и Новая площади.

Также с 6:30 будут перекрыты для движения транспорта улица Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болотная набережные, Болотная улица, Васильевский спуск, Москворецкая улица, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмские набережные, передает "Интерфакс".

Кроме того, с 06:00 и до окончания генеральной репетиции станции Московского метрополитена "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Маяковская", "Пушкинская" "Тверская", "Чеховская", "Лубянка" – в сторону Никольской улицы, "Китай-город" — в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

Всего генеральной репетиции Парада Победы принимают участие 13 тысяч военнослужащих, более 150 единиц вооружения и военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Тренировка начнется в 10:00 с боя кремлевских курантов. По традиции, военный парад откроют юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В этом году впервые по Красной площади пройдут кадеты Московского президентского кадетского училища войск Росгвардии РФ и военные полицейские, несущие службу во всех уголках России и за ее пределами, в том числе, в Сирии, передает ТАСС.

В составе 33-х парадных расчетов пешей колонны — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

Примерно через 30 минут после начала репетиции начнется прохождение по Красной площади механизированной колонны, которую возглавит танк Т-34/85 в сопровождении мотовездеходов со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны.

В составе колонны военных машин проследуют бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", РСЗО "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ракетные комплексы "Ярс", танки "Армата", БМП "Курганец", БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ". Одними из самых ярких участников парада станут образцы техники в "арктическом" камуфляже — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы "ТТМ". Также по Красной площади пройдет боевая машина поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы дистанционного разминирования "Уран-6" и огневой поддержки "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар". Завершат наземную часть репетиции армейские мотовездеходы, УАЗ "Пикап" с пулеметами "Корд", бронеавтомобили "Тайфун-К" и бронированные автомобили "Патруль".

В этом году в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57и авиационные комплексы "Кинжал" — самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами. Но открывать воздушный парад по традиции будут вертолеты: Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ, "Ночные охотники" Ми-28Н, Ка-52, Ми-24П.

Также над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и знаменитые турбовинтовые "Медведи" Ту-95МС. Военно-транспортная авиация будет представлена самыми известными самолетами семейства Ильюшина — тройкой Ил-76МД и топливозаправщиком Ил-78. который сымитирует дозаправку в воздухе "Белого лебедя" Ту-160.

После пролета четверки легких истребителей МиГ-29СМТ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Красной площадью появятся два Су-57, заметно отличающиеся внешним видом от своих предшественников четвертого поколения.

Липецкие экипажи на Су-34, Су-30 и Су-35С пройдут в боевом порядке "Тактическое крыло", за ними проследуют пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29СМТ.

После завершения воздушной части репетиции парада на Красной площади отрепетируют совместное выступление военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, курсанты Московского военно-музыкального училища и музыканты парадного оркестра Московского гарнизона. Под музыку марша "Прощание славянки" военные музыканты покинут Красную площадь, завершив генеральную репетицию Парада Победы.